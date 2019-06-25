Страны АСЕАН должны сократить производство товаров из пластика — Гринпис

Джакарта, , 11:54 — REGNUM В международной экологической организации Гринпис выразили сожаление, в связи с тем, что Бангкокская декларация Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в отношении пластиковых отходов в море, принятая на саммите АСЕАН в Таиланде, не затрагивает вопросы, связанные с ограничением производства пластика, сообщает Antaranews.

Представитель компании Гринпис в Индонезии Мухаррам Ата Расяди заявил, что соглашение стран-членов АСЕАН не сможет преодолеть проблему загрязнения пластиковыми отходами, поскольку оно в большей степени ориентировано на управление мусором, чем на меры по сокращению производства пластика.

«Все страны-члены АСЕАН должны сосредоточиться на проблемах производства товаров из пластика, резко его сократив, чтобы это могло привести к снижению загрязнения моря пластиковыми отходами», — заявил он.

Гринпис рекомендует АСЕАН проводить в своих странах политику, обеспечивающую выпуск меньшего количества товаров из пластика, а также ввести немедленный запрет на весь импорт пластиковых отходов, даже предназначенных для переработки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее различные экологические ассоциации призвали страны Юго-Восточной Азии запретить импорт отходов из развитых стран.

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