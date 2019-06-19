Экологические ассоциации призывают страны АСЕАН запретить импорт мусора

Бангкок, , 10:04 — REGNUM Различные экологические ассоциации призывают страны Юго-Восточной Азии запретить импорт отходов из развитых стран, чтобы помочь преодолеть кризис загрязнения, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что призыв прозвучал в связи с тем, что лидеры Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) выразили готовность собраться на этой неделе в Бангкоке (Таиланд).

«Гринпис призывает лидеров АСЕАН поднять вопрос об импорте отходов в повестке дня своего саммита в этом году, сделать совместную декларацию по решению регионального кризиса, связанного с пластиковыми отходами, объявить немедленный запрет на весь импорт пластиковых отходов», — говорится в заявлении международной независимой неправительственной экологической организации Гринпис.

По заявлению тайской экологической группы, в интересах АСЕАН запретить торговлю мусором.

«Прием пластиковых и электронных отходов из-за рубежа во имя развития должен быть немедленно прекращен», — отметил Пенчом Саэтанг, глава фонда экологического оповещения и восстановления в Таиланде.

Известно, что четырехдневная встреча глав государств АСЕАН пройдет в Таиланде с 20 июня 2019 года. На ней стороны обсудят наиболее важные региональные проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько стран Юго-Восточной Азии в последние месяцы предприняли шаги, чтобы остановить поток мусора из развитых стран. Индонезия отказалась импортировать мусор из Канады после аналогичных шагов со стороны Малайзии и Филиппин. Таиланд не запретил импорт пластиковых отходов, но намерен остановить его к 2020 году.

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