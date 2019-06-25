Генпрокуратура Киргизии одобрила лишение неприкосновенности экс-президента

Бишкек, , 09:59 — REGNUM Генеральная прокуратура Киргизии одобрила предложение о лишении бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева неприкосновенности, заявил 25 июня генпрокурор Откурбек Джамшитов во время заседания.

Откурбек Джамшитов «Представление генпрокуратуры о лишении Атамбаева неприкосновенности направлено в парламент».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня в парламенте Киргизии учредили специальную комиссию, в задачу которой входит подготовка обоснования для лишения неприкосновенности Атамбаева.

Обвинителям удалось заручиться поддержкой 100 из 120 депутатов, после чего парламент занялся подготовкой к внесению в генеральную прокуратуру Киргизии представления о лишении Атамбаева неприкосновенности и возбуждении против него уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.

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