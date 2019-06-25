Вторник, 25 Июня 2019 года
10:00:03 МСК

Генпрокуратура Киргизии одобрила лишение неприкосновенности экс-президента

Политика

Представление генпрокуратуры направлено в парламент

Бишкек, 25 июня 2019, 09:59 — REGNUM  Генеральная прокуратура Киргизии одобрила предложение о лишении бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева неприкосновенности, заявил 25 июня генпрокурор Откурбек Джамшитов во время заседания.

«Представление генпрокуратуры о лишении Атамбаева неприкосновенности направлено в парламент».
Откурбек Джамшитов

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня в парламенте Киргизии учредили специальную комиссию, в задачу которой входит подготовка обоснования для лишения неприкосновенности Атамбаева.

Обвинителям удалось заручиться поддержкой 100 из 120 депутатов, после чего парламент занялся подготовкой к внесению в генеральную прокуратуру Киргизии представления о лишении Атамбаева неприкосновенности и возбуждении против него уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.

Читайте также: Бывший глава Киргизии отреагировал на выдвинутые против него обвинения

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Арест экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить