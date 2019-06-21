Бывший глава Киргизии отреагировал на выдвинутые против него обвинения

Бишкек, , 10:59 — REGNUM Выдвинутые парламентской комиссией Киргизии обвинения в адрес бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева являются абсурдными. Об этом, как передает издание 24. Kg, говорится в распространенном заявлении политика.

По его словам, выдвинутые парламентом обвинения против, которые опираются на вымышленные слухи и не имеют правовой основы, вызваны лишь стремлением действующего президента устранить политического оппонента.

«Я чист перед Богом и своим народом, — заявил бывший глава государства. — Перед законом и своей совестью! Все, что делал все эти годы, старался делать во благо народа».

Атамбаев также добавил, что он готов ответить за каждое свое решение на посту президента, так как никогда не боялся ответственности.

Как передавало ИА REGNUM, специальная депутатская комиссия в Киргизии по итогам двухдневной работы составила список из шести обвинений против экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. В частности, политика обвиняют в использовании всех ветвей власти в своих интересах и преследовании политических оппонентов.

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