Премьер-министр Украины прокомментировал возвращение России в ПАСЕ

Москва, , 09:14 — REGNUM Реваншем «агрессора» и явным проявлением презрения к международному праву назвал возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Об этом 25 июня он сообщил на своей странице в Twitter.

Гройсман Возвращение России в ПАСЕ является реваншем агрессора и явным проявлением презрения к международному праву.

Он добавил, что здесь нет места для компромисса.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании в Страсбурге члены Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли резолюцию, согласно которой российская делегация официально приглашена на июньскую сессию в ассамблею. Также члены ассамблеи отклонили внесённые Украиной более 200 поправок к проекту резолюции о возвращении делегации России в ассамблею.

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