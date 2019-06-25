Косачёв: Первый день сессии ПАСЕ войдет в историю рекордами

Москва, , 08:43 — REGNUM Этой ночью в Страсбурге достигнут первый, но от этого не менее важный результат, отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

«Пожалуй, впервые за последние пять лет агрессивному, хорошо отмобилизованному и не чурающемуся передёргиваний, а порой и откровенной лжи антироссийскому меньшинству не удалось навязать ПАСЕ «единственно верную точку зрения», — написал парламентарий в Facebook.

Он также отметил, что первый день июньской сессии ПАСЕ войдёт в ее историю несколькими рекордами. Обсуждение вопроса «Совершенствование процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования» продолжилось почти до часа ночи по местному времени; выступило около семидесяти депутатов; рассмотрено более 220 поправок.

«Но главной отличительной чертой дискуссии стала беспрецедентная поляризация мнений и такой же накал страстей. Ведь, несмотря на отсутствие в тексте доклада упоминания какой-либо страны, она свелась к теме России — быть или не быть ей в ПАСЕ», — указал Косачёв.

Сегодня — второй из трёх дней определения параметров возможного возвращения российской делегации в ПАСЕ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии, но возможность оспаривания ее полномочий сохраняется. Соответствующую резолюцию ассамблея приняла в ночь на 25 июня.

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