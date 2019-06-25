Вторник, 25 Июня 2019 года
00:46:12 МСК

Постпред Ирана про ООН прокомментировал новые санкции США

Политика

Соединённые Штаты ввели санкций в отношении верховного лидера Ирана

Постпред Ирана про ООН прокомментировал новые санкции США
Mohsen Zare
Портрет Дональда Трампа на антиамериканской демонстрации в Иране

Нью-Йорк, США, 25 июня 2019, 00:38 — REGNUM  Ведение Вашингтоном дополнительных санкций против Тегерана служит ещё одним свидетельством того, что США продолжают враждебные действия в отношении иранского народа и его лидеров, заявил 24 июня постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

Он также отметил, что действия Соединённых Штатов говорят об их неуважении к международному праву и позиции большинства представителей мирового сообщества.

Иранский дипломат предупредил, что Тегеран не намерен поддаваться давлению со стороны США. Он также призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша посодействовать стабилизации ситуации в регионе.

Напомним, ранее 24 июня президент США Дональд Трамп подписал указ о введении персональных санкций в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Читайте также: Трамп решил ввести персональные санкции против аятоллы Хаменеи

Читайте ранее в этом сюжете: Иран представил в ООН основания своего удара по беспилотнику США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Противостояние Ирана и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить