Постпред Ирана про ООН прокомментировал новые санкции США

Нью-Йорк, США, , 00:38 — REGNUM Ведение Вашингтоном дополнительных санкций против Тегерана служит ещё одним свидетельством того, что США продолжают враждебные действия в отношении иранского народа и его лидеров, заявил 24 июня постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

Он также отметил, что действия Соединённых Штатов говорят об их неуважении к международному праву и позиции большинства представителей мирового сообщества.

Иранский дипломат предупредил, что Тегеран не намерен поддаваться давлению со стороны США. Он также призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша посодействовать стабилизации ситуации в регионе.

Напомним, ранее 24 июня президент США Дональд Трамп подписал указ о введении персональных санкций в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

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