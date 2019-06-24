Трамп решил ввести персональные санкции против аятоллы Хаменеи

Вашингтон, , 20:31 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил о введении «жестких санкций» против высшего руководителя (рахбара) Исламской Республики Иран аятоллы Хаменеи. Соответствующий указ глава США подпишет сегодня, 24 июня.

Трамп пояснил, что санкции призваны ограничить доступ высшего руководства Ирана к финансовым инструментам. Президент США также пообещал наращивать давление на Тегеран и в очередной раз подчеркнул, что Исламская республика «никогда не должна получить ядерное оружие».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США в последние годы постоянно используют политику санкций в отношении неугодных им стран. Политика эта не приносит желаемых результатов, тем не менее в Вашингтоне ничего другого придумать не смогли.

Тем не менее персональные санкции против лидеров других государств США вводят крайне редко, так как это считается крайней мерой.