Понедельник, 24 Июня 2019 года
20:34:43 МСК

Трамп решил ввести персональные санкции против аятоллы Хаменеи

Политика

США редко вводят санкции против первых лиц даже неугодных им государств

Вашингтон, 24 июня 2019, 20:31 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп объявил о введении «жестких санкций» против высшего руководителя (рахбара) Исламской Республики Иран аятоллы Хаменеи. Соответствующий указ глава США подпишет сегодня, 24 июня.

Трамп пояснил, что санкции призваны ограничить доступ высшего руководства Ирана к финансовым инструментам. Президент США также пообещал наращивать давление на Тегеран и в очередной раз подчеркнул, что Исламская республика «никогда не должна получить ядерное оружие».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США в последние годы постоянно используют политику санкций в отношении неугодных им стран. Политика эта не приносит желаемых результатов, тем не менее в Вашингтоне ничего другого придумать не смогли.

Тем не менее персональные санкции против лидеров других государств США вводят крайне редко, так как это считается крайней мерой.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Противостояние Ирана и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить