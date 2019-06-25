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Если ли у России шанс в мире гибнущего глобализма?

Политика

Роль России в «невидимом» конфликте за человечество

Если ли у России шанс в мире гибнущего глобализма?
Иван Шилов © ИА REGNUM
Большая игра

Москва, 25 июня 2019, 06:17 — REGNUM  Что представляет собой война элит в масштабе планеты, откуда взялись эти разные элиты и почему именно Россия стала таким препятствием для глобалистов, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Идея глобализма уверенно шагала по планете при поддержке лидера западного мира — США. Но безудержное накачивание транснациональных корпораций (ТНК), действующих без обязательств перед каким-либо государством, оказалось опасно для каждой из национальных элит в отдельности. Элита американская, не пожелавшая бросить свою страну в топку глобального торжества набирающих силу ТНК, дала феномен президентства Дональда Трампа.

Трамп и его единомышленники решили исключить США из глобального «плавильного котла», возможно, отправив туда все остальные государства и оставив для себя роль мирового лидера в изменившихся условиях. Вот только эти «все остальные», включая сильнейших игроков вроде Евросоюза и Китая, не торопятся исполнять волю Вашингтона. Противостояние глобализаторов и националов идет вокруг каждого центра силы — и действующего актуально, и того, который может возникнуть в будущем. Россия же, первой провозгласившая принцип суверенитета в качестве одного из основных, служит основной целью нападок как для глобализаторов, так и для тех, кто готов выстраивать собственный суверенитет за счет чужого.

Читайте статью Руслана Хубиева «То, чего не расскажет Запад: мир в эпицентре войны элит».

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