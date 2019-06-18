То, чего не расскажет Запад: мир в эпицентре войны элит

Руслан Хубиев, , 22:05 — REGNUM

Идеология и менталитет — два чрезвычайно важных понятия. Без понимания каждого из них сложно заранее определить поступки государства на мировой арене. То же касается поведения простых людей — если общество смотрит на события «глазами» враждебного государства, значит, автоматически ведет себя в интересах этой страны. А учитывая, что Вашингтон и Лондон за годы гегемонизма сумели создать достаточный «пласт» прозападных людей, целые страны смотрят на события с англосаксонской точки зрения. Проще говоря, не замечают «ненужных» вещей…

До 2016 года при власти в США транснациональных элит система американского государства руководствовалась идеей глобализма, то есть планами стремительного переплетения связей между членами международного сообщества, экономик и корпораций. Однако такое положение вещей усугубляло противоречия, поскольку «крепостной» характер этих взаимоотношений, национальные элиты каждой отдельной страны принимать не хотели…

Финансовые, университетские, промышленные, военные и прочие круги независимых государств не желали становиться бесправными филиалами капитала, но пока инструментом давления выступал Белый дом, противопоставить этому было, по сути, нечего.

Китай согласился стать частью этой системы еще на рубеже 1980−1990 годов, и в итоге в мире осталось две выступающих против силы. Первой из них, разумеется, была Москва, а вот второй, как бы парадоксально это не звучало, оказалась сама Америка.

Дело было в том, что как только в экономике и на «российском фронте» произошел перелом, а позиции транснациональных элит резко ослабли, государственники США на местах решили осуществить реванш. В итоге на выборах президента в кресло руководителя сел их ставленник.

По результатам своей победы Дональд Трамп первым делом озвучил позицию национальной элиты и заявил, что международный капитал повернул свои взоры на Америку, и, если внутренние круги США не сплотятся вокруг него, проблемы мировой экономики решатся за счет их карманов. По сути, это было объявлением войны, а потому результатом сложившегося положения стала начавшаяся в 2016 году закулисная антитрамповская кампания.

С одной стороны, в этой битве принимали участие старые международные круги, чей капитал является глобальным. Это означало, что активы таких компаний и семей не пропали с «исчезновением» Америки. Силы же, находившиеся с противоположной стороны, напротив, теряли всё, если понятие государства и гегемонизм уходил в историю.

Борьба до сих пор является непримиримой, поскольку первые желают ликвидации национальных государств и сращивания их экономик, социумов и населения с транснациональными корпорациями, а вторые хотят сохранения нынешнего варианта сосуществования систем. Либо переформатирования, но с сохранением главенства Америки.

Глобалисты годами двигались к созданию единой структуры наднационального правительства, в то время как «местные» круги лишь вынужденно встраивались в этот процесс. Для последних исчезновение суверенных государств означало катастрофические последствия, но до 2016 года ни у кого не было альтернатив.

Иными словами, в основе нынешнего положения вещей и международных противоречий, неоднородности внешнего поведения США и удивительной внутренней склоке неделимых ранее частей лежит ведущаяся в Вашингтоне невидимая кампания. Глобальный конфликт олигархии наднационального формата и олигархии отдельных суверенных «национальных» частей.

Первые хотят разрушения института государств, подчинения оппонентов и изъятия их собственности, а вторые, заручившись помощью независимых правительств, — пытаются этого избежать.

Конфликт раскалывает силы и внутри каждого отдельного государственного аппарата, что прекрасно видно на примере России ввиду конфликта глобалистов-либералов, желающих развалить страну, и государственников-силовиков, выступающих за укрепление суверенитета.

К моменту выборов президента США речь уже шла о финальном этапе политической, экономической и идеологической экспансии, и в ней силы глобальных элит впервые наткнулись на серьезный рубеж.

Ранее в качестве такого непреодолимого форпоста на пути капитала выступал СССР, теперь же эту роль взяла на себя Россия. Это во многом объясняет изначально дружественный тон первых месяцев «трамповской» Америки, а также то, что противники американского президента за три года сделали всё, дабы не дать ему осуществить сближение.

Позиции национальных элит и Владимира Путина ситуационно совпадают и это категорически не нравится представителям транснациональных кругов. Первые хотят нейтралитета Москвы в конфликте Вашингтона против Китая, вторые — её полной и безоговорочной самоликвидации.

Первые с конца 80-х годов видят Китай частью новой системы устройства мира, где всё заранее поделено, — есть области производства и области добычи сырья, регионы потребления и регионы утилизации лишнего населения, территории-курорты и территории-благоденствия, сектора с высоким достатком и «муравейники», не имеющие доступа к технологиям.

А кроме того, на данном этапе они видят ЕС единым, поскольку привыкли управлять им через наднациональные инструменты Брюсселя. Трамп же и стоящие за ним круги видят Евросоюз и Китай конкурентами своему государству, и, с их точки зрения, от второго как можно быстрее нужно избавиться, а первого — разделить.

Иными словами, противоречий накопилось много, но ключевым является вопрос наличия суверенных государств.

На стороне Москвы выступает и часть национальной олигархии, понимающая, что ресурсы России, в случае утери независимости, у неё отберут. Также к Кремлю примкнули противники глобалистов мирового уровня из целого ряда иных государств. Этим можно объяснить относительно слабое воздействие санкций на российскую экономику, при том что аналитики США времен администрации Обамы обоснованно оценивали перспективу рукотворного обвала цен на нефть и финансового давления как фатальную.

Клеймо конспирологии в данном вопросе нецелесообразно, поскольку не оправдывает само себя. По данным издания Fortune, около века являющегося своеобразным списком «Форбс», но для крупнейших компаний, ведущие мировые транснациональные корпорации аккумулируют в себе более 50% мирового промышленного производства, порядка 70% международной торговли и 80% от всех патентов и лицензий на новое оборудование.

На страже интересов этих фирм стоят ЧВК, а также целая армия политических лоббистов. Именно последние, будучи ранее высокопоставленными политиками и чиновниками стран и международных организаций, корректируют работу своих бывших коллег.

Несложно понять, что 1% жителей планеты, имеющий в своём распоряжении больше активов, нежели 99% остальных, тоже не лишены честолюбия, а значит, почти наверняка предпринимают непубличные шаги по конвертации своих возможностей во влияние. Если же учесть, что это началось далеко не вчера, то клеймо конспирологии выглядит неуместным.

Кто сегодня сильнее, большая часть государств или несколько ТНК, — секрет Полишинеля. По оценкам ООН, за период с 2016 по 2030 год в мире из-за нищеты и болезней умрут порядка 70 млн детей, однако при этом за вдвое меньший период, с 2000 по 2016 год, число долларовых миллиардеров выросло с 322 до 1810.

Из этого циничного соотношения прекрасно видно, что капиталы выкачиваются из слабых национальных государств в пользу сильных транснациональных корпораций. Причем прибыль этих фирм куда выше, нежели материнских стран, в которых зафиксирована их юрисдикция. В их казну они отдают лишь минимальную долю своей выгоды в форме налогового обложения. Следовательно, влияние на процессы со стороны глобальных элит все эти годы лишь нарастало, как, собственно, и их возможности.

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Окончательно подминать под себя мировую политику и экономику, открыто пренебрегая интересами людей и народов, владельцам транснациональных корпораций мешает лишь независимость и самостоятельность ряда государств, в меньшей степени — принципы международного права. Не случайно российский президент на каждом своем выступлении отстаивает именно эти вышеперечисленные аспекты.

Границы и национальные законы ощутимо тормозят капитал в «объединении» всего человечества, поэтому прямо сейчас атака на наш суверенитет лишь растет.

Превращение России в сильное государство три десятилетия сдерживалось западным глобализмом и на протяжении всех этих лет давление только увеличивалось. К счастью, в период с 2000 по 2016 год, тенденцию удалось компенсировать, а к настоящему времени слегка ослабить.

В нынешнем конфликте Россия выступает в качестве лидера национальных государств и выполняет функцию экспортера стабильности, но при этом на элитарном и низовом уровне страна работает не одна.

Тем не менее в отношении западных ситуационных партнеров не стоит питать иллюзии. Стремясь подорвать глобализм сейчас, завтра или в любой другой момент, они могут легко передумать. Как, впрочем, и воткнуть нож в спину при первых признаках слабости страны.

Нет такого поступка, на который бы не пошел капитализм ради прибыли, но даже в этом случае у России есть друзья — ВКС, Армия и Флот. А этого, как показывает практика, уже достаточно, если руководство страны в своей деятельности следует национально-государственным интересам.