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США предложат в повестку саммита G20 операцию в Ормузском проливе

Политика

Осака послужит хорошей площадкой для такого обсуждения, заявил Брайан Хук

Брюссель, 24 июня 2019, 15:37 — REGNUM  Проведение международной операции по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе предложат обсудить в рамках саммита Группы двадцати (G20) в Осаке власти США. Об этом заявил 24 июня на телефонном брифинге в Брюсселе спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

Он отметил, что в Ормузском проливе уже присутствуют силы примерно 30 государств, и есть возможность объединить некоторые силы для проведения операции по укреплению морской безопасности. Осака послужит хорошей площадкой для такого обсуждения, заявил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня США возложили на Иран ответственность за инцидент в Оманском заливе, в ходе которого были, предположительно, атакованы два нефтяных танкера. Позднее американский беспилотник RQ-4A Global Hawk был сбит над Ормузским проливом иранской ракетой.

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Саммит G20 в Осаке
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