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Крупные авиакомпании прекращают полеты над Ормузским проливом

Политика

Ограничения вводятся после того, как военные Ирана сбили американский беспилотник

Вашингтон, 21 июня 2019, 19:59 — REGNUM  Крупные авиакомпании прекратили полеты над Ормузским проливом и Оманским заливом после предупреждения Федерального управления гражданской авиации США (FAA), 21 июня передает агентство Associated Press.

Кроме авиакомпаний США, о перенаправлении своих полетов в регионе заявили Emirates, FlyDubai, KLM, Qantas, Lufthansa, British Airways, Malaysia Airlines, Singapore Airlines, Japan Airlines и ANA Holdings.

Ограничения вводятся после того, как 20 июня над Ормузским проливом иранской ракетой был сбит американский беспилотник RQ-4A Global Hawk — дрон, превышающий по размаху крыла Boeing 737, стоит более $100 млн.

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