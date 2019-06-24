Путин поставил задачи по развитию военно-технического сотрудничества

Москва, , 14:56 — REGNUM Ключевая задача развития военно-технического сотрудничества — это совершенствование финансовых, экономических, организационных и иных механизмов. Об этом сегодня, 24 июня, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) России с иностранными государствами, сообщается на сайте Кремля.

Наряду с экспортом вооружения необходимо активнее заниматься вопросами модернизации уже поставленной техники, разворачивать на территориях государств-заказчиков сервисные центры.

Пристального внимания требуют вопросы, связанные с усилением военно-технического потенциала Организации Договора о коллективной безопасности, оказанием содействия её странам-участницам в укреплении обороноспособности.

Кроме того, важно развивать успешный опыт кооперации в сфере производства вооружений и военной техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин заявил, что Россия уверенно занимает второе место на мировом рынке вооружений.

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