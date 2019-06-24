Путин: Россия уверенно занимает второе место на мировом рынке вооружений

Москва, , 14:42 — REGNUM В 2018 году перевыполнен план поставок товаров военного назначения за рубеж на 2%. Об этом сегодня, 24 июня, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) России с иностранными государствами, сообщили в Кремле.

По его словам, экспорт ВТС увеличивается четвёртый год подряд и вплотную приблизился к $16 млрд. Позитивная динамика сохраняется впервые за пять месяцев 2019 года.

«Валютная выручка от экспорта продукции военного назначения выросла на 45%, а совокупный портфель заказов достиг рекордного значения — почти $54 млрд. Россия уверенно занимает второе место на мировом рынке вооружений», — отметил президент.

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Как сообщало ИА REGNUM, в докладе Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI) говорится, что основными экспортерами вооружений в мире в период с 2014 по 2018 год стали США и Россия.

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