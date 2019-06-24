Беглов предложил Матвиенко продолжить «сенаторство» от Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, , 12:05 — REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил спикеру Совета Федерации, экс-главе Северной столицы Валентине Матвиенко остаться в верхней палате российского парламента в том случае, если Беглова изберут градоначальником в сентябре 2019 года.

Предложение войти «в команду лидеров» прозвучало на личной встрече Беглова и Матвиенко.

«Я бы предложил вам войти в команду, которую мы сейчас создаем, команду лидеров, и дальше представлять интересы Петербурга в Совете Федерации», — цитирует Беглова РИА «Новости».

Валентина Матвиенко согласилась. Позднее она сообщила журналистам, что ознакомилась с избирательной программой Беглова «подробнейшим образом», считает ее логичной и амбициозной. Спикер Совфеда подтвердила, что встречается с Бегловым далеко не в первый раз.

«Конечно, я с большим удовольствием продолжу представлять исполнительную власть Петербурга в Совете Федерации для того, чтобы продолжить оказывать помощь и поддержку Петербургу, жителям Санкт-Петербурга. Это мой родной, любимый город», — сказала Матвиенко.

Напомним, Валентина Матвиенко работала губернатором Санкт-Петербурга с 2003 по 2011 годы. После этого она была делегирована в Совет Федерации, освободив место в Смольном присланному из Москвы Георгию Полтавченко.

Заметим, Александр Беглов успел поруководить Петербургом еще до Валентины Матвиенко. Он был вице-губернатором при Владимире Яковлеве, и после сложения последним полномочий три месяца был временным губернатором в 2003 году до выборов, на которых победила Матвиенко.

Напомним, что выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся 8 сентября 2019 года. Александр Беглов участвует в кампании как самовыдвиженец.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае в администрации президента РФ не стали комментировать сообщения о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста председателя Совета Федерации РФ, назвав подобные заявления слухами.

Ранее в апреле 2019 года газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в российских госструктурах сообщила о том, что в ближайшие месяцы спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко может перейти на другую важную должность.

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