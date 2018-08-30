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Песков прокомментировал возможный уход Матвиенко с поста спикера Совфеда

Политика

Ранее об отставке председателя Совета Федерации в обозримом будущем написал ряд СМИ

Москва, 30 августа 2018, 15:19 — REGNUM  Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможном уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Официальный представитель заявил, что об этом нужно спрашивать тех, кто подобное написал.

«Нужно спрашивать авторов этих публикаций: с чего они это взяли», — сказал Песков.

Напомним, ранее в прессе появились сообщения со ссылкой на источники о том, что 69-летняя Валентина Матвиенко уже в ближайшем будущем покинет свой пост председателя Совета Федерации. Уточнялось, что в отставку она может уйти исключительно в силу возраста, а не из-за каких-то претензий к ее работе. В качестве возможных преемников назывались секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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Совет Федерации РФ
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