Песков прокомментировал возможный уход Матвиенко с поста спикера Совфеда

Москва, , 15:19 — REGNUM Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможном уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Официальный представитель заявил, что об этом нужно спрашивать тех, кто подобное написал.

«Нужно спрашивать авторов этих публикаций: с чего они это взяли», — сказал Песков.

Напомним, ранее в прессе появились сообщения со ссылкой на источники о том, что 69-летняя Валентина Матвиенко уже в ближайшем будущем покинет свой пост председателя Совета Федерации. Уточнялось, что в отставку она может уйти исключительно в силу возраста, а не из-за каких-то претензий к ее работе. В качестве возможных преемников назывались секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак и министр обороны РФ Сергей Шойгу.