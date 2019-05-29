Эффект выборов в Германии: тема экологии заинтересовала даже АдГ

Берлин, , 08:26 — REGNUM После успеха немецких «Зеленых» на выборах в Европейский парламент молодежное крыло правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвало своих старших товарищей всерьез задуматься об экологической повестке. Организация «Молодая альтернатива» опубликовала открытое обращение к депутатам бундестага от АдГ с предложением скорректировать свою политическую программу, передает канал n-tv 29 мая.

«Не имеет значения, думают избиратели рационально или нет», — говорится в письме.

Отмечается, что проблема становится «настоящей», если широкая общественность воспринимает ее таковой. Тема защиты окружающей среды вдохновляет «больше людей, чем мы думали». «Молодая альтернатива» призвала депутатов внести конкретные предложения по улучшению экологической ситуации в тематических рамках АдГ в парламенте.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Ангела Меркель после выборов также заявила, что ее партия «Христианско-демократический союз» должна сосредоточиться на экологической повестке. Напомним, «Зеленые» заняли второе место в Германии, набрав 20,5% голосов.

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