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«В политике бывают сюрпризы» — Хант надеется одержать победу над Джонсоном

Политика

Победитель будет выбран голосованием 160 тыс. членов Консервативной партии Великобритании

Лондон, 20 июня 2019, 22:08 — REGNUM  Британский министр иностранных дел и претендент на пост премьер-министра Великобритании Джереми Хант оценил шансы одержать победу над бывшим главой британского МИДа Борисом Джонсоном, 20 июня передает агентство Associated Press.

Хант отметил, что он сильно отстает, но не оставляет надежд на победу, потому что «в политике бывают сюрпризы».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня по итогам последнего предварительного голосования определились два кандидата на пост главы британского правительства. Победитель будет выбран голосованием 160 тыс. членов Консервативной партии Великобритании.

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Внутренняя политика Великобритании
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