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В Тбилиси началась новая протестная акция

Политика

Массовые беспорядки, организованные грузинскими оппозиционерами, вспыхнули после срыва работы Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси 20 июня

Тбилиси, 23 июня 2019, 20:40 — REGNUM  В столице Грузии снова началась акция протеста. Об этом передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Акция протеста, стартовавшая 23 июня у здания парламента страны, немногочисленна в отличие от предыдущих.

В настоящее время за происходящим наблюдают сотрудники правоохранительных органов и бригады скорой медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые беспорядки, организованные грузинскими оппозиционерами, вспыхнули после срыва работы Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси 20 июня. Поводом к агрессивным действиям оппозиционеры назвали тот факт, что в кресло председателя парламента Грузии сел депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов. Причём занять именно это место Гаврилова попросили представители грузинских властей.

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Беспорядки в Тбилиси
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