Понедельник, 24 Июня 2019 года
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В США демократ Джо Сестак объявил об участии в президентской кампании

Политика

О решении участвовать в президентских выборах Сестак объявил несколько позже других претендентов от Демократической партии

Вашингтон, 24 июня 2019, 09:50 — REGNUM  Бывший конгрессмен-демократ от штата Пенсильвания Джо Сестак объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Соединенных Штатов, сообщается на его сайте.

По его словам, о решении участвовать в президентских выборах он объявил несколько позже других претендентов от Демократической партии, поскольку ему необходимо было быть со своей дочерью, у которой был диагностирован рак мозга.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня действующий президент США Дональд Трамп объявил о своих намерениях выдвинуться на второй срок на президентских выборах 2020 года. За первый день после заявления о начале избирательной кампании он собрал около $25 млн пожертвований.

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