В Грузии сообщили о первой жертве массовых беспорядков

Тбилиси, , 22:20 — REGNUM Один человек умер от травм, полученных в ходе массовых беспорядков в столице Грузии, сообщает 21 июня телеканал РЕН ТВ.

По информации телеканала, пострадавший получил ранения 20 июня и 21 июня скончался в больнице.

Напомним, по утверждению грузинского Минздрава, в итоге массовых беспорядков в Тбилиси получили ранения и травмы 240 участников волнений и 80 сотрудников полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в Тбилиси вспыхнули массовые беспорядки, организованные оппозиционными партиями. Поводом для них стало предоставление кресла спикера парламента Грузии российскому делегату сессии Межпарламентской ассамблеи православия Сергею Гаврилову.

Митингующие закидали бутылками отель Radisson, в котором была размещена российская делегация, а также попытались штурмовать здание парламента Грузии.

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