Власти Грузии начали искать альтернативу российским туристам

Тбилиси, , 20:20 — REGNUM Кампанию по привлечению иностранных туристов для того, чтобы компенсировать потери от приостановки авиасообщения с Российской Федерацией, развернули некоторые посольства Грузии за рубежом.

«Мы опубликуем информацию (в ближайшие несколько месяцев) о путешествии, отдыхе, культуре, вине, кухне — о том, что можно будет увидеть и попробовать в Грузии, — говорится в сообщении посольства Грузии в США на странице в соцсети Facebook. — Приезжайте и испытайте Грузию».

На странице диппредставительства Грузии в Дании было размещено сообщение с подобным призывом.

Напомним, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу Euronews заявила, что туристам из РФ якобы очень нравится Грузия, поэтому политические разногласия между странами не должны влиять на туристическую отрасль.

Как передавало ИА REGNUM, 20 июня в Тбилиси начались массовые беспорядки. У здания парламента Грузии протестующие стали собираться после того, как российский депутат Сергей Гаврилов, прибывший на заседание Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), занял кресло председателя парламента Грузии.

Позже власти России решили приостановить авиасообщение с Грузией до стабилизации обстановки в стране.

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