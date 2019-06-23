Меладзе: Братские отношения России и Грузии в один день не разрушить

Москва, , 04:51 — REGNUM Складывавшиеся на протяжении долгого исторического времени отношения России и Грузии невозможно разрушить за один день. Усилившуюся между двумя бывшими советскими республиками напряженность прокомментировал 23 июня в сети Instargam популярный певец Валерий Меладзе.

Певец выразил сожаление в связи с тем, что в результате протестных акций пострадали люди и прекратилось воздушное транспортное сообщение между Россией и Грузией.

«Братские отношения, которые строились веками, не разрушить в один день, — считает Меладзе. — Политические амбиции ставятся выше здравого смысла, уважения и любви».

Между тем разногласия между странами, по мнению Меладзе, явление временное: «Всё пройдёт, пройдёт и это… но и жизнь проходит!» — философски подытожил певец.

Напомним, массовые беспорядки в Грузии начались 20 июня. У здания парламента страны протестующие стали собираться после того, как стало известно, что прибывший на заседание Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российский депутат Сергей Гаврилов в качестве председателя МАП занял кресло председателя парламента Грузии. Часть грузинских граждан возмутило как председательство на ассамблеи российского представителя, так и занятое им место.

В результате акций пострадали более 240 человек, еще 300 задержаны полицией. Россия приостановила авиасообщение с Грузией до стабилизации обстановки и призвала вернуться домой всех российских туристов.

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