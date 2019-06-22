Суббота, 22 Июня 2019 года
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Меркель о конфликте между США и Ираном: «Должно быть политическое решение»

Политика

«Нужно проводить максимально серьезную работу»

Дортмунд, Германия, 22 июня 2019, 20:54 — REGNUM  Конфликт между США и Ираном должен быть решен мирным путем. Об этом, как передает Deutsche Welle, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в субботу, 22 июня, во время религиозного мероприятия в Дортмунде.

«Нужно проводить максимально серьезную работу, — подчеркнула Меркель. — По моему мнению, должно быть политическое решение».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня Военно-воздушные силы (ВВС) Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР) сбили разведывательный беспилотник США на юге Ирана. Позже глава Белого дома США Дональд Трамп назвал действия иранских военных «очень большой ошибкой».

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Противостояние Ирана и США
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