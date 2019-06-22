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Трамп готов стать «лучшим другом» Ирана — СМИ

Политика

Где и когда сделал заявление глава государства пока не сообщается

Вашингтон, 22 июня 2019, 19:35 — REGNUM  Власти США готовы наладить отношения с руководством Ирана, если Тегеран откажется от ядерного оружия. Об этом, как передает AFP, сообщил глава Белого дома США Дональд Трамп.

«Трамп заявил, что станет «лучшим другом» Ирана», — сообщили журналисты агентства на странице в соцсети Twitter.

Где и когда сделал заявление глава государства пока не сообщается.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC заявил, что в случае войны США с Ираном последняя столкнется с «невиданными прежде разрушениями».

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Противостояние Ирана и США
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