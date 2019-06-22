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Трамп открестился от намерений начать войну с Ираном

Политика

Он заявил, что поводов для войны с Ираном не ищет

Трамп открестился от намерений начать войну с Ираном
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Боеготовность

Вашингтон, 22 июня 2019, 02:33 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп не ищет возможности начать войну с Ираном. Об этом американский президент заявил в интервью телеканалу NBC News.

«Я не ищу повода для войны. Но если бы он был, мы бы нанесли такой удар, которого вы доселе не видели. Но я даже не собираюсь этого делать», — заявил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп отменил удар по Ирану в ответ на уничтожение американского беспилотника. По его словам, решение об отмене удара он принял, когда узнал число возможных жертв.

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