Медведев и Румас разобрали «три корзины» интеграции

Минск, , 13:45 — REGNUM В ходе состоявшихся 21 июня в Минске российско-белорусских переговоровстороны констатировали взаимопонимание и сближение позиций по вопросам интеграции. Различные аспекты объединительного процесса на президентском уровне обсуждали Владимир Путин и Александр Лукашенко, на уровне глав правительств — Дмитрий Медведев и Сергей Румас. Визит в Минск президента и главы правительства России был приурочен к открытию II Европейских игр.

Встрече глав правительств предшествовала работа межправительственной рабочей группы, обязавшейся к 21 июня представить обновлённую программу действий по углублению интеграции в рамках реализации подписанного в 1999 году договора о создании союзного государства Белоруссии и России. Владимир Путин и Александр Лукашенкоотдали соответствующие поручения правительствам, и премьер-министры 24 мая в Москве договорились, что на минской встрече рассмотрят выработанный документ.

Председатель Совмина Белоруссии Сергей Румас, приветствуя Дмитрия Медведева, отметил: «Наши коллеги за это время провели ряд продуктивных встреч. И я очень благодарен Максиму Станиславовичу (Орешкину) за то, что в субботу наши переговорные команды целый день посвятили обсуждению вопросов. По большинству вопросов достигнуто взаимопонимание. Остались какие-то моменты, которые мы сегодня должны обсудить».

В свою очередь Дмитрий Медведев напомнил Румасу его оценку по итогам майских переговоров, отметив: «Вы тогда сказали, что у нас на 70% совпадают позиции, высоко подняли планку. После этого мои товарищи по Правительству эту планку ещё выше приподняли. В процентах это оценивать сложно, но то, что позиции сближаются, это, безусловно, так».

Завершив переговоры, глав правительств дали комментарии прессе. Журналистов интересовал прогресс в сближении позиций по вопросам интеграции.

«Вообще, всё в цифрах измерять довольно сложно. Но я по-другому сейчас скажу, — цитирует Медведева пресс-служба правительства РФ. — Во-первых, переговоры прошли очень хорошо. Мы действительно понимаем друг друга, слышим аргументы друг друга. И абсолютно искренне, не для того, чтобы соблюсти дипломатический этикет, скажу, что мы наконец-то по интеграционной тематике говорим на одном языке. Это не сразу получилось».

«Второе, — продолжил Медведев, поддерживая буддистскую аллюзию. — У нас сейчас есть три группы вопросов, или три корзины вопросов. Первая корзина — это вопросы, по которым у нас одинаковое понимание сути и одинаковое понимание сроков внедрения в нашу жизнь этих перемен, то есть принятие ключевых решений».

Во второй группе вопросов, по словам Медведева, находятся «такие вопросы, по которым мы одинаково воспринимаем те или иные решения в сфере экономики, которые нужно принять, или в социальной сфере, но где нет ещё чёткого понимания, в какой срок их реализовывать». По ним «необходимо досогласование», отметил он.

Третья «совсем небольшая» группа вопросов, сообщил Медведев, требует дополнительных консультаций «в силу политико-юридических причин». Сложность в том, по его словам, что «стороны понимают, что это нужно будет сделать, но когда и как — это ещё подлежит уяснить» на уровне глав правительств и президентов.

«Я сейчас не буду вдаваться в нюансы, что в первую корзину попадает, что во вторую. Потому что нужно обо всём договориться, а потом уже всё это предъявить. Это касается и налоговой политики, и бюджетной политики, и социальной политики, и финансово-кредитной политики, и выработки единых или близких подходов к их осуществлению», — уточнил председатель правительства РФ.

Его белорусский коллега в свою очередь сказал: «Я могу подтвердить, что эта встреча, как и встреча в Горках 24 мая, прошла очень хорошо. Мы сближаем позиции. Я бы только дополнил, что всё-таки первая корзина самая ёмкая, самая большая. И когда Максим Станиславович Орешкин говорил, что это 90%, он имел в виду количество пунктов, которые мы отнесли в первую корзину. Но, с другой стороны, надо понимать, что те два или три пункта, которые находятся в третьей корзине, конечно, самые тяжёлые и по ним нужны дополнительные консультации».

Румас сообщил, что 21 июня удалось согласовать структуру документа, который будет вынесен на рассмотрение президентов. Из сказанного им следовало, что обсуждение интеграционного документа на уровне глав государств состоится не в июне, а в лучшем случае в конце года.

«Мы понимаем, что в обновлённой программе действий будут прописаны в первую очередь «дорожные карты» по секторам экономики. Мы все эти «дорожные карты» должны согласовать к ноябрю. Затем потребуется большая работа правительств по приведению законодательства в соответствие, для того чтобы общие секторальные рынки могли уже заработать в полную силу», — сказал Румас. — Когда мы говорим об общих или даже по некоторым секторам единых рынков, мы понимаем, что это равные условия для наших субъектов хозяйствования — неважно, зарегистрированы они в Российской Федерации или в Республике Беларусь. Равные условия хозяйствования, которые предусматривают одинаковые и налогообложение, и элементы бюджетной политики, равные цены на энергоносители, равные регуляторные правила. Это является конечной целью интеграции».

Медведевуточнил: «Я добавлю, что (мы одинаково это понимаем) реально работу по большому интеграционному проекту в рамках союзного договора мы можем считать законченной только тогда, когда мы изменим, причём изменим необратимым образом, наше законодательство. Это будет означать, что мы достигли целей, которые ставили в 1999 году при подписании союзного договора. И это, как абсолютно верно сказал Сергей Николаевич, сложная, большая работа правительств, парламентов. Здесь ещё всем придётся потрудиться».

Напомним, в 2018 году Москва актуализировала обсуждение проблемных вопросов реализации подписанного в 1999 году договора о создании Союзного государства Белоруссии и России. На проблемных вопросах оживления объединительного процесса в Белоруссии спекулируют русофобствующие националисты — как маргинальные, так и во власти. Однако руководство России неоднократно и чётко заявляло об отсутствии намерений поглощения постсоветской республики — только за июнь президент России об этом прямо высказался дважды.