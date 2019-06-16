Минск и Москва согласовали интеграцию на 90% — Орешкин

Москва, , 21:37 — REGNUM Россия и Белоруссия на 90% согласовали подходы в вопросах объединения в формате Союзного государства. Об этом 15 июня в Москве заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин по итогам заседания рабочей группы России и Белоруссии по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции.

С российской стороны группу возглавляет министр экономического развития Максим Орешкин, с белорусской — министр экономики Дмитрий Крутой. В Минске 21 июня состоится встреча глав правительств России и Белоруссии — Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудят наработки «группы Орешкин-Крутой». Однако до этого рабочая группа соберётся ещё раз: «У нас будет два документа — это дорожная карта действий и некий концептуальный документ, который будет описывать принципы, на базе которых движение будет происходить».

"Если вы помните, три недели назад, когда премьер-министр Белоруссии приезжал, во вступительном слове в дискуссии с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым — ред.) называл цифру в 70%. Я думаю, что сейчас уже можно сказать, что у нас 90% документа согласовано», — цитирует РИА «Новости» главу российского МЭРТ.

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Орешкин отметил также: «Но мы постепенно движемся к 100% отметке. Я думаю, разговор, который состоится между премьерами, состоится он на следующей неделе, запланирован на пятницу, он сделает ещё серьёзный шаг вперёд».

По словам министра, обсуждение идёт строго в рамках подписанного в 1999 году договора о создании Союзного государства Белоруссии и России:

«Все направления там прописаны, мы не выходим за границы этого союзного договора, не обсуждаем ничего, что там отсутствует, все элементы, которые там есть — от налогового законодательства, налогового администрирования, таможенного администрирования, работы во всех тех сферах, которые там отмечены — именно эта дискуссия у нас и происходит».

«Обсуждается весь комплекс вопросов, в том числе, например, регулирование в промышленной сфере, включая топливно-энергетическую сферу, регулирование в сельском хозяйстве. Здесь есть понимание, на что мы должны выходить», — сказал Орешкин.

По словам главы МЭРТ, вопрос о единой валюте также обсуждается. «Есть и вопросы о единых принципах той же денежно-кредитной политики, — сообщил он. — Например, речь идет о единой цели по инфляции — будет динамика инфляции умеренно низкой в обеих странах, что будет означать гораздо более низкое колебание национальных валют и снижение рисков для простых граждан».

«Гораздо более острый вопрос — это работа в энергетической сфере, вопросы в регулировании отраслей, таможенный блок. Там есть какие-то тонкие моменты, которые нужно обсуждать на более высоком уровне премьер-министров и президентов», — отметил Орешкин.

Напомним, в 2018 году председатель правительства РФ Дмитрий Медведев актуализировал проблему реализации договора о создании Союзного государства Белоруссии и России, что вызвало нервную реакцию официального Минска. Александр Лукашенко 14 декабря публично выразил протест:

«Что случилось, что вы хватаетесь за договор? Вы его вообще не воспринимали, а сейчас на самом высоком уровне поднимаете этот вопрос. Я не хочу, чтобы Ляшенко приводил слова Козака. Я больше знаю и не понимаю, почему ухватились за этот договор именно сейчас».