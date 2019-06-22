По всему Петербургу избиратели оставляют подписи в поддержку Беглова

Санкт-Петербург, , 08:06 — REGNUM В разных точках Петербурга с начала июня идет сбор подписей в поддержку Александра Беглова. Брендированные стойки «Александр Беглов — в интересах Петербурга», где все желающие избиратели могут поставить свою подпись в пользу будущего кандидата в губернаторы города, работают ежедневно на станциях метро с 16 часов. Также анонсировано открытие общественной приемной Александра Беглова.

Напомним, Александр Беглов идет на губернаторские выборы в качестве самовыдвиженца, что несколько усложняет ему задачу с регистрацией в избиркоме. В то время как выдвиженцам от партий для регистрации необходимо собрать подписи муниципальных депутатов, самовыдвиженцы должны предоставить в избирком подписи самих потенциальных избирателей — по закону, 2% от общего числа избирателей, или более 76 тыс. подписей петербуржцев, имеющих право голоса. На сбор нужного количества предварительных голосов отведен лишь месяц.

Именные брендированные стойки расположены на большинстве станций петербургского метро. Как говорят активисты у стоек, за Беглова отдают свои голоса граждане разных возрастов, начиная с 18-летних. Чтобы все было открыто и прозрачно, подошедшие оставляют свои паспортные данные. По их словам, работа стоек начинается в 16:00, что очень для них удобно, ведь многие добровольцы как раз к этому времени освобождаются, и это не отвлекает их от учебы.

«Эта работа мне нравится. Сейчас все стало немного спокойнее, но поначалу надо было работать очень активно, людей было много. Это общественная работа, она мне по душе», — цитируют «Невские новости» активистку Анна, которая собирает подписи в поддержку Александра Беглова на станции метро «Проспект Просвещения».

По ее словам, вечернее время очень удобно и для самих петербуржцев: так они гораздо охотнее и разборчивее ставят свои подписи, нежели это было бы в утреннее или обеденное время, когда все спешат поесть или добраться до офисов и предприятий. Кто-то фотографируется — и эти фото расходятся в социальных сетях, кто-то признается в симпатиях к врио губернатора ‑ и обязательно за него проголосует 9 сентября.

«Проголосую за Беглова. Интересно будет посмотреть на эту машину в деле», — написал Павел Байталюк на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Следует отметить, что избирательный штаб Александра Беглова сообщил об открытии в ближайшие дни общественной приемной, куда петербуржцы смогут обратиться со своими вопросами, пожеланиями и предложениями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года. К настоящему моменту о своем желании баллотироваться заявили 25 претендентов как от партий, так и самовыдвиженцев.

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