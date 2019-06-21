Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей

Санкт-Петербург, , 22:25 — REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.

Напомним, он идет на выборы в качестве самовыдвиженца, то есть, ему нужно собрать более 76 тыс. подписей петербуржцев, имеющих право голоса.

В пятницу, 21 июня, в сети появилось видео, на котором в поддержку Беглова «рисуют» подписи якобы сотрудницы администрации одного из районов Петербурга.

«Я хочу заявить официально, что мой штаб общественной поддержки не имеет к этому никакого отношения. Я обращаюсь к правоохранительным органам, чтобы они разобрались, что это такое. Либо это провокация, либо это злой умысел, либо это какая-то глупость», — заявил Александр Беглов.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года. К настоящему моменту о своем желании баллотироваться заявили 25 претендентов, как от партий, так и самовыдвиженцев.

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