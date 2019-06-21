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Трамп заявил, что был готов ударить по Ирану, но «пожалел людей»

Политика

Раньше Вашингтон не останавливали такие «мелочи»

Вашингтон, 21 июня 2019, 16:42 — REGNUM  Американский удар по Ирану в ответ на уничтожение беспилотника был отменён в последний момент, заявил 21 июня президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Президент США утверждает, что американский беспилотник был сбит Ираном над нейтральными водами и в ответ были запланированы атаки на три иранских объекта.

«Вчера вечером мы были полностью готовы к возмездию — по трем разным объектам, но я спросил, сколько людей при этом погибнет. Сто пятьдесят человек, сэр, ответили мне. За десять минут до удара я его остановил — это непропорциональный ответ на то, что сбит беспилотник», — написал Трамп.

При этом президент США заявил, что американские вооруженные силы «с большим отрывом лучшие в мире», а новые санкции не позволят Ирану создать ядерное оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, Тегеран заявляет, что беспилотник США был сбит после того как вторгся в воздушное пространство Ирана.

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Противостояние Ирана и США
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