Иран мог сбить ещё один американский самолёт, но решил этого не делать

Тегеран, , 19:38 — REGNUM Командующий военно-воздушными силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир-Али Хаджизаде заявил, что иранские военные приняли решение не сбивать американский самолет, которые следовал за беспилотником США, нарушившим воздушное пространство Исламской Республики Иран. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает агентство Tansim.

Оказалось, что за американским беспилотным летательным аппаратом, который вылетел с территории Объединённых Арабский Эмиратов и вторгся в воздушное пространство Ирана, следовал американский патрульный самолет P8 на борту которого находились 35 человек.

Хаджизаде подчеркнул, что американский патрульный самолет Р8 вслед за БПЛА также нарушил воздушное пространство Ирана, но КСИР решил его не сбивать, так как на борту находились 35 человек.

«Этот самолёт также нарушил наши воздушные границы. Мы могли его сбить, но не сделали этого, поскольку, сбив беспилотник, сделали предупреждение американским террористическим силам», — сказал Хаджизаде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, иранский КСИР сбил американский беспилотник и смог выловить его обломки в Ормузском проливе. Обломки упали в иранских территориальных водах. При этом США утверждают, что БПЛА не нарушал воздушного пространства Ирана, и обвиняют Тегеран в эскалации напряженности в зоне Персидского залива.