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Песков оценил прошедшую «прямую линию» с президентом России

Политика

Общение с народом, по его мнению, было интересным, информативным и конкретным

Москва, 21 июня 2019, 14:26 — REGNUM  По мнению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, «прямая линия» с главой РФ Владимиром Путиным была интересной, информативной и конкретной. Об этом он заявил 21 июня, отвечая на вопросы журналистов.

Песков сказал, что мероприятие понравилось большей части граждан.

«Можно сказать, констатировать одно — линию ждали, линию слушали и смотрели. В большей части линия понравилась, понравилась однозначно», — сообщил пресс-секретарь Путина.

Он добавил, что на «линии» были затронуты такие вопросы, которые волновали граждан России, направлявших свои обращения на линию.

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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