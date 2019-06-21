Такого Путина я не видел — Норкин об ответе президента на стыдный вопрос

Москва, , 10:32 — REGNUM Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин прокомментировал ответ президента России Владимира Путина на вопрос о стыдном эпизоде в карьере российского лидера в эфире своей программы «Место встречи».

«Такого Путина я не видел, какой он был в конце («прямой линии» — ИА REGNUM )», — заявил журналист.

Норкин обсудил момент, когда российского президента в ходе «прямой линии» попросили вспомнить случай из своей жизни, за который ему было стыдно. По словам ведущего, Путину нелегко дались ответы на некоторые вопросы, поскольку он единственный чиновник в России, который несет ответственность за происходящее в стране.

Напомним, 20 июня в ходе «прямой линии» президент РФ Владимир Путин рассказал, что во время одной из поездок к нему подошла старушка, которая что-то его попросила, после чего упала на колени, протянув Путину клочок бумаги с какой-то просьбой. Президент пообещал прочитать просьбу, но его помощники потеряли записку. Путин сообщил, что ему стыдно за этот эпизод.

Читайте также: Глава Мордовии: на «прямую линию» Путина обращались самые активные граждане