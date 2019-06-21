Экс-президент Киргизии: «Играть унизительную роль обвиняемого не стану»

Бишкек, , 14:06 — REGNUM «Выдвинутые парламентом обвинения в мой адрес являются совершенно абсурдными, не имеют правовой основы, опираются на вымышленные слухи и вызваны лишь стремлением действующего президента Сооронбая Жээнбекова устранить политического оппонента», — бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, прокомментировал попытку депутатов лишить его неприкосновенности и привлечь к уголовной ответственности, — пишет «K-news».

Бывший президент Киргизии выступил с резкой критикой в адрес членов спецкомиссии, занимающейся подготовкой обоснования для лишения его неприкосновенности, а также депутатов, поддержавших выдвинутые против него обвинения.

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«…Еще более явное доказательство моей правоты в том, как спешно и как трусливо нарушали Конституцию, как игнорировали другие законы, как скрывали документы, как подло врали с парламентской трибуны, лишь бы выслужиться перед семьей Жээнбековых», — цитирует Атамбаева «24.kg».

Подводя итог, экс-глава государства отметил, что «ошибался в людях», в результате чего «самые сладострастные подхалимы превратились в самых яростных врагов и критиков», а в защитниках оказались те, кто в годы его президентства «был «не у дел» или даже попадал «в опалу».

«Я чист перед Богом и своим народом! Перед законом и своей совестью! Никогда не боялся ответственности и готов ответить за каждое свое решение на посту президента Киргизии. Однако играть отводимую мне Жээнбековыми унизительную роль обвиняемого в придуманных ими преступлениях, конечно же, не стану. Им не удастся долго обманывать народ и тем более взвалить на меня их собственные грязные фантазии», — резюмировал Алмазбек Атамбаев.

ИА REGNUM напоминает, что 13 июня 2019 года в парламенте Киргизии создана специальная комиссия, в задачу которой входила подготовка обоснования для лишения неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Обвинителям удалось заручиться поддержкой 100 из 120 депутатов, после чего парламент занялся подготовкой к внесению в генеральную прокуратуру Киргизии представления о лишении Атамбаева неприкосновенности и возбуждении против него уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.

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