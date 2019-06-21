Индексы повышения тарифов ЖКХ в РФ пересматривать не будут — ФАС

Москва, , 12:05 — REGNUM После того, как 19 июня премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление, которое запрещает необоснованное повышение цен на услуги коммунальщиков выше уровня инфляции, Федеральная антимонопольная службы (ФАС) не будет менять решения по индексам повышения тарифов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) по региону. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе ФАС.

«Подписанное постановление обратной силы не имеет, — отметили в пресс-службе ведомства. — … Предельные индексы с превышениями, утвержденные в установленном порядке до вступления в силу изменений, отмене не подлежат».

Как передавало ИА REGNUM, 19 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, цель которого исключить возможность необоснованного роста платы, которую жители страны вносят за услуги ЖКХ, выше уровня прогнозируемой инфляции.

Читайте также: Медведев запретил рост тарифов ЖКХ выше инфляции