Медведев запретил рост тарифов ЖКХ выше инфляции

Москва, , 15:25 — REGNUM Внесены изменения в порядок формирования индексов платы за услуги ЖКХ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Цель — исключить возможность необоснованного роста платы, которую граждане вносят за услуги ЖКХ, выше уровня прогнозируемой инфляции.

Постановление поможет более жестко контролировать цены на услуги ЖКХ.

«Тарифные дисбалансы не получится просто так устранить. Регионы будут обязаны согласовывать эти превышения индексов с ФАС», — пояснил Медведев.

Подробнее: Медведев: Рост тарифов ЖКХ должен быть ограничен инфляцией

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с отчётом в Госдуме, заявил, что рост тарифов на ЖКХ — «тема насущная, рост тарифов должен быть ограничен инфляцией».

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