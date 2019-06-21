«Партия роста» выдвинула кандидата в ГД РФ в Хабаровском крае

Хабаровск, , 11:18 — REGNUM С кандидатом в Государственную Думу России на досрочных выборах в Хабаровском крае определилась «Партия роста». За место в парламенте будет бороться заместитель генерального директора дальневосточного медиахолдинга «Примамедиа» Андрей Швецов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Федеральный политсовет «Партии роста» проголосовал за выдвижение Андрея Швецова кандидатом в депутаты Госдумы РФ по Комсомольскому одномандатному округу в Хабаровском крае. Кандидатура Швецова была утверждена единогласно.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидатом от «Единой России» на досрочных выборах в ГД РФ по Комсомольску-на-Амуре выдвинута звезда российского шансона Вика Цыганова, КПРФ, которая изначально хотела вызвинуть журналиста Максима Шевченко, выдвинула дипломата, историка и политолога Николая Платошкина.