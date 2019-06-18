Вика Цыганова хочет отобрать статус столицы ДФО у Владивостока

Хабаровск, , 09:01 — REGNUM Звезда российского шансона и отныне кандидат в депутаты от «Единой России» в Госдуму РФ по Комсомольскому району Вика Цыганова заявила о намерении отобрать статус столицы Дальнего Востока у Владивостока и вернуть его обратно в Хабаровск. Звезда считает, что все города ДФО хорошие, но столица всё-таки Хабаровск, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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С «Божьей помощью» намерена Вика Цыганова возвращать эфемерный и, с нелегкой руки полпреда Юрия Трутнева, ставший невероятно скандальным статус столицы Дальнего Востока — Хабаровску.

«Я 35 лет живу в Москве, но она так и не стала мне родной. Хабаровск — очень красивый город, и очень обидно, что он потерял статус столицы. Надо вернуть этот статус, потому, что Ерофей Хабаров, Поярков, Муравьев-Амурский здесь были, и Хабаровск всегда был столицей. Я люблю и Приморский край, и Сахалин, и Камчатку, для меня это всё — одна большая семья. Но я считаю — столица Дальнего Востока — это Хабаровск. Надо как-то приподняться и вернуть этот статус. Вместе мы все это сделаем. С Божьей помощью», — сказала Вика Цыганова.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток. Этому предшествовали очень сложные выборы в Хабаровском и Приморском краях. В Хабаровском крае в ходе предвыборной кампании, в ходе которой становилось ясно, что выдвиженец от ЕР Вячеслав Шпорт явно проигрывает выдвиженцу ЛДПР Сергею Фургалу, впервые прозвучало предупреждение о возможной утрате Хабаровском статуса административного центра ДФО. Когда Шпорт проиграл, а губернаторские выборы в Приморье проходили очень сложно, по инициативе полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева был осуществлен перенос столицы во Владивосток. Позже президент объяснил, что Трутнев настаивал на этом не перед выборами, а уже три года. Однако жители Хабаровского края сочли перенос «местью за неправильные выборы».

В Комсомольске, от которого хочет пройти в Госдуму РФ Вика Цыганова, грядут массовые сокращения рабочих мест на крупнейших промышленных предприятиях, в городе не первый год тормозит «Комплексный план развития», утвержденный президентом, из города уезжают люди, словом, Комсомольск имеет все те же проблемы, что и любой другой дальневосточный город.