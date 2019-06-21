Оппозиция призвала возобновить протесты в Тбилиси

Тбилиси, , 10:28 — REGNUM Грузинская оппозиция призвала возобновить акцию протеста на проспекте Руставели в Тбилиси вечером 21 июня. С таким заявлением выступил глава партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе, сообщает 21 июня Daily Storm.

Вашадзе призвал протестующих собраться на центральном проспекте города в 19:00 (18:00 мск). Он заявил, что от руководства страны потребуют «адекватных действий».

«Власти должны начать говорить, хватит терпеть все это», — заявил политик.

Акция будет исключительно мирной, пояснил один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 20 июня протестующие собрались у здания грузинского парламента и пошли на штурм. Беспорядки были пресечены, в настоящее время проспект Руставели и территория возле здания парламента охраняется полицией.

Читайте подробнее: Вновь против России: Беспорядки в Грузии

Читайте ранее в этом сюжете: Журавлёв: Тбилиси использует инцидент с Гавриловым как повод к войне