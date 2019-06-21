Глава Мордовии: на «прямую линию» Путина обращались самые активные граждане

Саранск, , 09:55 — REGNUM Спектр вопросов, озвученных в эфире «прямой линии» президента РФ Владимира Путина, очень широк и касается в том числе многих сфер жизни Мордовии. Об этом заявил глава республики Владимир Волков.

Мордовия не упоминалась во время «прямой линии», отметил Волков.

«Ряд поднятых проблем близок и нашей республике. Это вопросы увеличения зарплат, переселения из ветхого и аварийного жилья, строительства и ремонта дорог, здравоохранения, экологии и многого из того, что сегодня находится на пике общественного внимания», — констатировал глава региона.

Причём жители Мордовии, и Саранска в частности, обращались на «прямую линию».

«Безусловно, это наиболее активные наши граждане, мы благодарны им за активную жизненную позицию, неравнодушие к судьбе родного края. Мы в курсе всех обозначенных проблем, держим их на контроле и будем решать все вместе», — заверил Волков.

ИА REGNUM напоминает, 20 июня президент России Владимир Путин провел 17-ю по счёту «прямую линию». В ходе подготовки к прямому эфиру было задано около 2 млн вопросов, большинство из которых касалось проблем в социальной сфере, в ЖКХ, экологии, образовании.