В 2020 году Украина может получить $700 млн помощи от США

Вашингтон, , 07:39 — REGNUM Палата представителей Конгресса США одобрила ряд законопроектов, предусматривающих выделение Украине $700 млн, сказано 20 июня на странице посольства Украины в США в социальной сети Facebook.

«Палата представителей Конгресса США одобрила проекты законов о финансировании Пентагона, Государственного департамента, Агентства США по международному развитию (USAID) и смежных программ на 2020 год, в которых предусмотрено почти 700 млн. долларов для поддержки Украины», — сказано в сообщении.

Деньги планируют начать выделять со следующего финансового года, то есть с октября 2019 года.

Проекты законов должны быть одобрены сенатом США, после чего обе палаты парламента согласуют их окончательную редакцию и передадут на подпись президенту страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский сенатор Роберт Портман заявил, что Украина может получить от США дополнительное летальное оружие.

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