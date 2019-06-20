Четверг, 20 Июня 2019 года
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Украина может получить дополнительное летальное оружие — сенатор США

Политика

Предложение должен утвердить Конгресс

Украина может получить дополнительное летальное оружие — сенатор США
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Наставник

Вашингтон, 20 июня 2019, 10:36 — REGNUM  Украина может получить дополнительное летальное оружие от США, заявил сенатор-республиканец Роберт Портман, сообщил 19 июня «Голос Америки».

«Мне приятно видеть, что Украина получила летальное защитное оружие… И скоро она получит ещё. Вы увидите это в законе, за который скоро проголосуем в Конгрессе, там будут дополнительные идеи. Я не буду уточнять, потому что мы над этим ещё работаем», — рассказал он.

Напомним, в конце мая Портман посетил Киев, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и начальником генерального штаба ВСУ Русланом Хомчаком.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее специальный представитель госдепартамента Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер заявил, что Украине следует покупать у США военную технику.

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Поставки Канадой и США летального оружия на Украину
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