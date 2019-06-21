Пятница, 21 Июня 2019 года
00:09:33 МСК

МИД: Генассамблея православия в Тбилиси превращена в антироссийскую акцию

Политика

Москва отреагировала на беспорядки у парламента Грузии в Тбилиси

Москва, 21 июня 2019, 00:09 — REGNUM  Генассамблея Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Грузии из важного международного форума превратилась в выплёскивание антироссийских настроений, заявил 20 июня журналистам заместитель главы МИД России Григорий Карасин.

«Выражаем возмущение действиями представителей радикальных политических сил Грузии, которые использовали важный международный форум… для выплескивания своих антироссийских настроений», — сказал Григорий Карасин.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в зале пленарных заседаний грузинского парламента на сессии Генассамблеи МАП должен был выступить российский делегат Сергей Гаврилов. Из-за того, что ему было предоставлено кресло спикера парламента, представители оппозиционных партий устроили скандал и покинули помещение.

Затем радикалы устроили в центре Тбилиси митинг, требуя отъезда российской делегации пытаясь на них напасть.

В данный момент участники акции пытаются штурмовать здание парламента, начались стычки с полицией.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тбилиси полиция начала стрельбу резиновыми пулями по протестующим

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Грузии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить