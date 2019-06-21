МИД: Генассамблея православия в Тбилиси превращена в антироссийскую акцию

Москва, , 00:09 — REGNUM Генассамблея Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Грузии из важного международного форума превратилась в выплёскивание антироссийских настроений, заявил 20 июня журналистам заместитель главы МИД России Григорий Карасин.

«Выражаем возмущение действиями представителей радикальных политических сил Грузии, которые использовали важный международный форум… для выплескивания своих антироссийских настроений», — сказал Григорий Карасин.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в зале пленарных заседаний грузинского парламента на сессии Генассамблеи МАП должен был выступить российский делегат Сергей Гаврилов. Из-за того, что ему было предоставлено кресло спикера парламента, представители оппозиционных партий устроили скандал и покинули помещение.

Затем радикалы устроили в центре Тбилиси митинг, требуя отъезда российской делегации пытаясь на них напасть.

В данный момент участники акции пытаются штурмовать здание парламента, начались стычки с полицией.

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