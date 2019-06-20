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В гонке за пост премьер-министра Великобритании остались двое претендентов

Политика

В финал вышли Борис Джонсон и Джереми Хант

Лондон, 20 июня 2019, 21:49 — REGNUM  В финальном голосовании за кресло премьер-министра Великобритании примут участие двое кандидатов — бывший глава МИДа Борис Джонсон и действующий министр иностранных дел Джереми Хант, 20 июня передает агентство Associated Press.

В ходе последнего тура предварительного голосования по «нокаут-системе» среди законодателей от Консервативной партии Джонсон набрал 160 голосов, Хант — 77 голосов из 313.

Первоначально в гонке участвовали 10 кандидатов на пост премьер-министра, Джонсон победил во всех пяти турах предварительного голосования. Новый глава правительства будет определен общим голосованием 160 000 членов Консервативной партии Великобритании.

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Внутренняя политика Великобритании
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