Иран опубликовал видеозапись уничтожения беспилотника США

Тегеран, 20 июня 2019, 21:41 — REGNUM В Иране обнародовали видеозапись процесса уничтожения американского беспилотника MQ-4C Triton средствами ПВО страны.
Видеоролик опубликован 20 июня на канале IranMilitaryTube.
Видеозапись демонстрирует запуск ракеты комплекса противовоздушной обороны «Хордад-15» и момент поражения цели.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня Иран заявил об уничтожении беспилотного разведчика США, нарушившего границы иранского воздушного пространства.
Пентагон признал потерю аппарата, но утверждает, что морской патрульный беспилотник MQ-4C Triton был атакован над нейтральными водами.
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