Раскрыты подробности уничтожения Ираном беспилотника США

Тегеран, , 20:21 — REGNUM В Тегеране раскрыли тип вооружения, при помощи которого был сбит американский стратегический беспилотный разведчик, сообщает 20 июня информагентство Fars.

Напомним, иранская сторона 19 июня заявила об уничтожении американского беспилотного аппарата RQ-4 Global Hawk. Позднее представители Пентагона признали потерю морского патрульного беспилотника MQ-4C Triton, мало отличающегося от RQ-4 Global Hawk.

Иранские СМИ сообщают, что беспилотник был сбит при помощи комплекса ПВО, разработанного и произведённого в Иране.

Уточняется, что MQ-4C Triton был уничтожен ракетой комплекса противовоздушной обороны «Хордад-15», начавшей поступать в войска в июне этого года.

Иранские СМИ утверждают, что комплекс ПВО «Хордад-15» способен обнаруживать различные воздушные цели на расстоянии до 150 км, малозаметные цели — в радиусе 85 км, а уничтожать воздушные объекты может на расстоянии 45 км.

Как сообщало ИА REGNUM, Пентагон утверждал, что 19 июня американские аппараты вообще не летали в указанном Ираном районах. Позднее военные США признали потерю беспилотника, но заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве.

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