Правительство Великобритании обжалует запрет на поставки оружия саудитам

Лондон, , 19:32 — REGNUM Правительство Великобритании не согласно с решением суда о запрете продаж оружия Саудовской Аравии, 20 июня передает агентство Reuters.

По словам министра международной торговли Великобритании Лиама Фокса, правительство «тщательно оценит последствия решения суда» и намерено подать апелляцию.

Тем не менее правительство Великобритании остановит заключение новых контрактов «с Саудовской Аравией и ее партнерами по коалиции» для всех видов вооружений, «которые могут использоваться в конфликте в Йемене».

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