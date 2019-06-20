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Правительство Великобритании обжалует запрет на поставки оружия саудитам

Политика

Но остановит заключение новых контрактов «с Саудовской Аравией и ее партнерами по коалиции»

Правительство Великобритании обжалует запрет на поставки оружия саудитам
Иллюстрация: Liamfox.co.uk
Лиам Фокс

Лондон, 20 июня 2019, 19:32 — REGNUM  Правительство Великобритании не согласно с решением суда о запрете продаж оружия Саудовской Аравии, 20 июня передает агентство Reuters.

По словам министра международной торговли Великобритании Лиама Фокса, правительство «тщательно оценит последствия решения суда» и намерено подать апелляцию.

Тем не менее правительство Великобритании остановит заключение новых контрактов «с Саудовской Аравией и ее партнерами по коалиции» для всех видов вооружений, «которые могут использоваться в конфликте в Йемене».

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