Четверг, 20 Июня 2019 года
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Британский суд запретил правительству продавать оружие Саудовской Аравии

Политика

«Процесс принятия решения правительством был неправильным»

Лондон, 20 июня 2019, 19:24 — REGNUM  Апелляционный суд Великобритании счел нарушением законов страны продажу оружия Саудовской Аравии из-за войны в Йемене, 20 июня передает агентство Reuters.

«Апелляционный суд пришел к выводу, что процесс принятия решения правительством был неправильным», — заявил Теренс Этертон, судья второго по значимости суда Великобритании.

Решение суда не означает немедленной отмены экспорта оружия саудитам. Правительство может обжаловать приговор, но должно прекратить выдачу новых разрешений на экспорт, в том числе по многомиллиардной сделке на поставку 48 истребителей «Тайфун».

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