Си Цзиньпин посоветовал Ким Чен Ыну продолжить переговоры с Трампом

Пхеньян, , 16:57 — REGNUM Глава КНР Си Цзиньпин выразил надежду на продолжение переговоров КНДР-США в ходе переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, 20 июня передает агентство Associated Press.

«Международное сообщество ожидает от США и Северной Кореи продолжения переговоров и достижения результатов», — заявил Си Цзиньпин.

Китайский лидер также отметил, что Китай готов оказать «конструктивную поддержку» в «очень сложном и деликатном» вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.

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